■ミッキーマウスがサプライズ登場したことも話題に 【写真】高橋海人と永瀬廉の仲良しライブフォト／ミッキーマウスとのスリーショット King & Prince高橋海人（「高」ははしごだかが正式表記）が『King & Prince LIVE TOUR 24-25 ～Re:ERA～ in DOME』のライブショットをInstagramで公開した。 King & Princeは福岡・東京・大阪でドームツアーを回っている最中。7月10