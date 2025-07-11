◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ―巨人（１１日・横浜）巨人の甲斐拓也捕手が、５回２死からチーム初安打を放った。ＤｅＮＡ・ケイの外角高め１５３キロ直球を流し打ち、右前へ運んだ。甲斐にとっては６月２４日のロッテ戦（ＺＯＺＯマリン）以来、出場７試合ぶりの安打となった。２回に先発・山崎が牧にソロを浴び、ＤｅＮＡ相手に今季４度目の登板で初失点。序盤から１点を追う展開となっている。