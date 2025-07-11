○農業総研 [東証Ｇ] 発行済み株式数(自社株を除く)の0.92％にあたる20万株(金額で9000万円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は7月15日から8月31日まで。 ○北興化 [東証Ｓ] 発行済み株式数(自社株を除く)の2.66％にあたる70万株(金額で8億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は7月14日から26年7月13日まで。 ○ＴＯＮＥ [東証Ｓ] 発行済み株式数(自社株を除く)の1.52％にあたる35万株(金額で2