クニタケ ヒロキ from THE FOREVER YOUNGが、弾き語り動画撮影の参加者を募集中だ。 撮影日程は7月28日、撮影場所は関東近郊。同YouTube企画の出演者募集は、「貴方だけに歌う模様を撮影します！」というもので、応募者の中から選ばれた方のみが参加できる。 募集期間は本日7月11日から7月18日まで、応募フォームにて。 ■弾き語り撮影の参加者募集 概要日程：2025年7月28日(月)収録時間：未定※終日スケジュールを空けて頂け