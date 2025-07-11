Mrs. GREEN APPLEが、7月8日(火)にリリースしたアニバーサリーベストアルバム『10』の初回限定盤に収録される特典映像『Studio Session Live #4』と「Mrs. GREEN APPLE 10周年記念メンバー座談会」のティザー映像を公開した。 『Studio Session Live #4』は、2015年7月8日にリリースしたデビューミニアルバム『Variety』の全6曲「StaRt」「リスキーゲーム」「L.P」「VIP」「ゼンマイ」「道徳と皿」を新たにアレンジした、特別編成