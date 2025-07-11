King Gnuのドラマー・勢喜遊とプロデューサー・Yohji Igarashiによるユニット「勢喜遊 & Yohji Igarashi」が、ユニットとしては初となる楽曲「Say Less」を7月18日(金)0時より配信リリースすることが決定した。 今月末開催の＜FUJI ROCK FESTIVAL’25＞3日目に出演が決定している彼らだが、今作のリリースはフェス出演に先駆けての発信となる。 楽曲「Say Less」はレイヴやドラムンベースなどのダンスミュージックをベースに勢