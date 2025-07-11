Yunth（ユンス）が、部分用シートマスク「マルチスクエアシートマスク」を2025年7月17日(木)に新発売する。■部分用シートマスク「マルチスクエアシートマスク」は、お顔はもちろん、首元やTゾーンなどケアしたいパーツの保湿からふき取りまで、気になる部分に使えるマルチユースのシートマスク。。高密着・高保湿のシートに、生ビタミンC※1やグルタチオン※2などの美容成分を贅沢に配合し、乾燥によるくすみや肌のゆらぎ※3にア