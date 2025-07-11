ラジオ「真弓孟之のオシャレって言われたい」とのコラボでお送りする連載企画！今回は、「夏に気持ちいい！コーデ」をテーマに、放送作家・板倉氏セレクトのスペシャルな“浴衣姿”をお届けします。AmBitious・真弓孟之クンのふだん見られないようなスタイルはファン必見です♡テーマは「夏に気持ちいい！コーデ」京都を舞台に夏を先取っちゃいますロケ日和の快晴だった京都。「過ごしやすい気温だから景観を楽しめる」と真弓