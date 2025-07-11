【モデルプレス＝2025/07/11】お笑いコンビ・ラランドのサーヤが11日、自身のInstagramを更新。ウエストがのぞく衣装姿を公開し、反響が寄せられている。【写真】ラランド・サーヤ、美ウエストのぞく奇抜衣装◆サーヤ、奇抜衣装から美ウエストのぞくサーヤは、自身がボーカルとして活動するバンド・礼賛のワンマンライブ「礼賛と野音」の衣装姿を公開。「ティラノにひと掻きされた！？コーデ カスタムリングは海 @princess.moemi