人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2025年7月12日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？12位：かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）運気は足踏み状態。イチかバチかの勝負に出ると運気アップ！11位：うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）今日はタイミングが合いにくい日。下手に目立たないほうが安全かも。10位：さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）「記憶」に幸