タコの水揚げ量が減少する中、「たこ焼きが人気のチェーン店」を展開する企業が、前例の少ない「タコの養殖」に挑んでいます。 【写真を見る】難題「タコの赤ちゃんは何食べる」？前例無きタコ養殖 『築地銀だこ』運営会社が挑む 約10年に及ぶ画期的な取り組みが、一つの節目を迎えました。 『築地銀だこ』の自給自足 バケツの中を泳ぐ1センチほどのタコ。人の手で卵から育てられた「養殖のタコ」です。 より大きく育て