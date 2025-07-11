812スーパーファスト以上の才腕フェラーリ12チリンドリは、V12エンジンの実力へ迫るほど、DNAが通じる812スーパーファスト以上の才腕が顕になる。だが、その表出を強要されることはない。【画像】過去イチに競合関係のV12 GTフェラーリ12チリンドリ ｘ アストン・ヴァンキッシュ全107枚一般道を駆け足で流す状況では、低域でのトルクは僅かに絞られる。後輪操舵システムとリミテッドスリップ・デフ、ABSは、シンクロして制御さ