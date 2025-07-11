「サンリオピューロランド」はきょう11日から9月2日までの期間、夏のスペシャルイベント「ピューロランドネオナツマツリII」をスタートする。初日に先駆け、メディアお披露目会が実施された。【画像】夏の新衣装も！写真で見る「ピューロランドネオナツマツリII」本イベントは、昨年の“ピューロランドネオナツマツリ”をよりパワーアップし、“マツリ”と、ピューロランドが誕生した1990年代の平成レトロからインスピレーショ