テレビやWEBメディアで大人気の“カレーおじさん ＼(^o^)／”に今週食べたカレー＆スパイス料理の中からイチオシを教えてもらう連載。今週は、早朝から利用できるマレーシア料理店「マレーカンポン コピティアム 水道橋店」を紹介します。【カレーおじさん ＼(^o^)／の今週のカレーとスパイス#227】「マレーカンポン コピティアム 水道橋店」大阪万博でマレーシア料理のロティチャナイが人気だという話を聞きました。実際に万博へ