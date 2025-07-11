国民的人気アニメの劇場版「鬼滅の刃（やいば）」無限城編第一章猗窩座（あかざ）再来が7月18日に公開されるのを前に、竈門炭次郎役の花江夏樹（34）、竈門禰豆子役の鬼頭明里（30）、我妻善逸役の下野紘（45）、嘴平伊之助役の松岡禎丞（38）、栗花落カナヲ役の上田麗奈（31）ら主要キャスト13人が11日、東京都港区の増上寺に集結し、トークイベントを開催。提灯を奉納し、千客万来を祈願した。メインキャストの花江は1週間後