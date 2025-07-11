りそな銀行本社ビル＝大阪市りそな銀行が、身近に頼れる親族がいない単身高齢者の財産管理を行う信託事業を始めた。急に入院したり介護施設に入ったりする場合、顧客に代わって医療費や介護費を支払う。相続関連の煩雑な手続きも支援し、近年増加する「おひとりさま」の高齢者向けの需要を取り込む。年齢の制限はなく、顧客から預かる金額は1千万円以上。信託機能を持つ大手銀行として首都圏や関西などに展開する約330店舗で顧