「ウエスタン、オリックス２−１阪神」（１１日、杉本商事バファローズスタジアム舞洲）阪神は先発のビーズリーが６回３安打無失点。６月２７日のウエスタン・中日戦の６回１安打無失点から３試合連続で無失点を継続している。唯一の得点に絡んだ木浪は１打席目に中前打を放って６試合連続安打をマーク。６月２７日のウエスタン・中日戦以来の２安打と躍動した。平田２軍監督の一問一答は以下の通り。−ビーズリーが粘り