SKE48出身でグラビアでも注目を集める北野瑠華さんが、自身が初主演を務めるドラマ『グラぱらっ！』とのコラボ写真集（撮影・栗山秀作、税込み3300円、講談社）を8月29日にリリースします。【写真】SKE48時代とは異なる一面を見せつけた北野瑠華さん写真集は、桂あいり原作の漫画『グラぱらっ!』のスピンオフ的な要素を含み、桂氏が今回のために書き下ろしたストーリーをもとに展開。ドラマと連動する形で、主人公・葛木さくらを北