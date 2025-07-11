自分って何者だろう？ 絶対呪いを受けてるよね!? 完璧なローションパックの直後にやってくる来客／気づいたら独身のプロでした（1）一人暮らしの日々がバズりまくりのベテランおひとりさま・カマタミワさんの愛すべき独身ライフ！学生時代から続くひとりぐらし歴は20年を超え、なぜか面白ハプニングに巻き込まれがちなのが、人気イラストレーターのカマタミワさん。SNSで多くのフォロワーに支持される彼女が描くのは、爆笑必至の愛