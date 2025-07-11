◆全国高校野球選手権福岡大会3回戦・祐誠5×―4九産大九産（11日、久留米市野球場）シード校の祐誠が逆転サヨナラ勝ちを飾った。1点ビハインドの9回。四球と犠打で1死二塁として松石純弥（3年）が初球の真っすぐを振り抜き、左前適時打で同点とした。「緊張したけど、初球を見逃したら負けのような感じがしたので、いけるところを仕留めることだけ考えた」とうなずいた。さらに四球などでその後2死一、二塁とすると、主将