内閣府とデジタル庁が経済・財政・人口・暮らしに関する情報を見やすくまとめた「Japan Dashboard」を公開しました。都道府県ごとの人口や平均給与などを確認したり、各種情報の相関関係を調べたりすることができてデータ好きにはたまらないダッシュボードとなっています。Japan Dashboard（経済・財政・人口・暮らしに関するダッシュボード）とデータカタログ｜デジタル庁https://www.digital.go.jp/resources/japandashboardJapa