夏の県民交通安全運動が１１日から始まり、高崎北警察署では群馬テレビの小林アナウンサーが一日警察署長を務めました。 高崎北警察署では、根岸利明署長から群馬テレビの小林優アナウンサーに一日警察署長の委嘱状が手渡されました。委嘱式の後、イオンモール高崎に移動して啓発活動を行いました。小林アナウンサーは高崎北署の署員やボランティアのメンバーなど約３０人を前に、「優しさと思いや