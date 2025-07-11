【資料】ハローワーク 群馬県内の５月の有効求人倍率は１．３０倍で、２カ月連続で減少しました。 群馬労働局によりますと、求職者１人に対して何件の求人があるかを示す５月の有効求人倍率は１．３０倍で、前の月を０．０１ポイント下回り、２カ月連続で減少しました。 新規求人数は、前の年の同じ月と比べて１．３％減の１万１５６３人で、８カ月連続の減少です。また、新規求職者数は６．０％減の６０９６