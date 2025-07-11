前橋市の小川市長と女子プロスポーツ選手らの座談会が開かれ、スポーツの振興について意見を交わしました。 この座談会は、前橋市などに拠点を置く女子プロスポーツチームと市長が自由に意見をかわす場をつくることでスポーツ振興などにつなげようと市が開催したものです。座談会に参加したのは、バレーボールの群馬グリーンウイングス、サッカーバニーズ群馬ＦＣホ