特殊詐欺をはじめとした金融犯罪の防止につなげようと、群馬県警と県内にある２７の金融機関が協定を結びました。 協定の締結式には、県警の生活安全部長、刑事部長のほか、県内に本店を置く２７の金融機関の代表者らが出席し、協定書に署名しました。 今回の協定を受けて金融機関は今後、詐欺や不正な口座の売買が疑われる不審な取引情報などを県警に提供します。また、県警が最新の詐欺の手口などを金融機関と共有することで、