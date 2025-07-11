タレントの山田邦子（65）が11日、TOKYOMX「5時に夢中！」（月〜金曜後5・00）にゲスト出演。フジテレビ系名物番組「オレたちひょうきん族」の楽屋事情について語る場面があった。この日の視聴者生投票テーマは「全裸の思い出がありますか?」。トークを振られた山田は「ひょうきん族の楽屋はほとんど全裸でした。みなさんね」と告白した。着替えの頻度が多かったことが理由だといい「特に鶴ちゃんがね。ほとんど出したまま