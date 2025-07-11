◇セ・リーグ阪神―ヤクルト（2025年7月11日甲子園）阪神―ヤクルト戦（甲子園）は降雨のため午後6時46分、ヤクルトの2回攻撃終了後から中断した。同55分ごろから試合再開へ作業を始めたものの、その後に再びマウンドやホームベース付近をシートで覆った。阪神は先発マウンドの村上が2回につかまり6失点した。