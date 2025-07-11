ドジャースは１０日（日本時間１１日）、今月１８日からの後半戦プロモーションスケジュールを発表した。目玉は大谷翔平投手（３１）の新たな２つのボブルヘッド。「二刀流復活」を祝うように８月２７日のレッズ戦、９月１０日のロッキーズ戦を観戦したファン全員に配布される。レッズ戦では打撃をする大谷で昨季の「５０本塁打―５０盗塁」をたたえた打撃ポーズ、ロッキーズ戦では大谷が投球をしているフィギュアが配られる。