11日の東京外国為替市場の円相場は、1ドル＝146円台後半で取引された。午後5時現在は前日比59銭円安ドル高の1ドル＝146円85〜87銭。ユーロは05銭円安ユーロ高の1ユーロ＝171円66〜70銭。トランプ米大統領が、カナダからの輸入品に35％の関税を課すと表明。日本にも高い関税が課されることになるとの見方が強まり、国内経済の下押し懸念から円が売られた。外為ブローカーは「日米関税交渉の先行きへの不安が強まっている」