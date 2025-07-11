6月28日、礼賛が日比谷野外音楽堂でワンマンライブ「礼賛と野音」を開催した。今年は夏フェスにも多数出演し、11月6日には日本武道館でのワンマンも控えるなど、勢いに乗る礼賛。この日はYouTubeでの生配信も行われ（※7月31日まで期間限定アーカイブ配信、詳細は記事末尾にて）、結成から4年が経過して、バンドとしての充実期を迎えつつある礼賛の様子を会場内外の多数のオーディエンスが目撃した。Photo by Daiki Miura【写真ギ