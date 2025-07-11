reinaが2025年9月4日（木）、渋谷WWWにてワンマンライブ「Ask for NICO」を開催することを発表した。2023年、デビューアルバム『You Were Wrong』がいきなり〈APPLE VINEGAR -Music Award-〉にノミネートされるなど、大きな話題をさらい突如シーンに現れたreina。クリエイティブレーベル／コレクティブ〈w.a.u〉を代表するシンガーとして、その後もリリースのたびに注目を集め続け、Spotify〈RADAR: Early Noise 2025〉への選出、