Image:Amazon.co.jp こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。Amazon（アマゾン）では、2025年7月11日(金)0時から7月14日(月)23時59分まで一年に一度のビッグセール「Amazonプライムデー」を開催中。現在、超高スペックなGeForce RTX 5070 Tiを搭載した「VENTUS 3X OC」や、GeForce RTX 5060 Tiを搭載した「VENTUS 2X OC PLUS」など、MSI（エムエスアイ