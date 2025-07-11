◇プロ野球セ・リーグ 阪神-ヤクルト(11日、甲子園球場)阪神対ヤクルトが雨による中断となりました。試合は2回表、先発の阪神・村上頌樹投手がヤクルト打線につかまり満塁弾を浴びるなど6失点。3アウトを奪うと雨脚が強くなり、マウンドにシートがかぶせられ中断となりました。