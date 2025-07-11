Image: PFU いいキーボードを挙げてと言われたら、まず入ってくるのが「HHKB」（Happy Hacking Keyboard）と「REALFORCE」。打鍵感が柔らかで、指への負担がとにかく少ないのが特徴です。一般的なキーボードとはけっこう別物。その秘密は「キースイッチ」にあります。静電容量無接点という方式を採用していて、キートップと入力を検知するスイッチが電気的に接続されていません。“底を付く