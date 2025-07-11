俳優の田中圭、小池栄子、宮澤エマ、松山ケンイチが11日、都内で行われた『三谷幸喜「おい、太宰」劇場版』の公開記念舞台あいさつに登壇した。【動画】小池栄子、田中圭＆宮澤エマ演じる夫婦を絶賛「この夫婦の関係の変化が私にはできない」田中が演じるのは、主人公・小室健作。健作は太宰治を敬愛する平凡な会社員。宰に惚れ込んでいる恋人・矢部トミ子役で小池、健作の妻・小室美代子役で宮澤、太宰治役で松山が出演する。