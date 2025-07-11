◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神―ヤクルト（１１日・甲子園）ヤクルトが阪神の１２連勝を阻止すべく序盤に猛攻を見せた。０―０の２回１死から伊藤が中前打で出塁。続く古賀の打席で伊藤は盗塁死となり、２死となったが、古賀が中前打、武岡が右前打で２死一、三塁とすると、ランバートの投内野安打で先制点を挙げた。岩田が左前適時打で２点目。さらに太田の右前打で満塁のチャンスをつくると、続く内山が２３年７月１７日巨人戦以