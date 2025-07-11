俳優・窪塚洋介の妻で、ダンサーのＰＩＮＫＹが愛らしい家族ショットを公開した。１１日までに更新した自身のインスタグラムに「ＳｕｍｍｅｒＦａｍｉｌｙＶａｃａｔｉｏｎｓ」とつづり、窪塚と娘との３ショットを公開。「１週間ほど家族で北海道でのんびりしてきました」と草原でくつろぐ姿を披露した。ＰＩＮＫＹと窪塚は２０１５年に結婚し、１７年６月に長女が誕生。窪塚は前妻との間に息子・愛流をもうけており、愛