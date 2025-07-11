◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神―ヤクルト（１１日・甲子園）阪神の先発・村上頌樹投手が０―０の２回に７連打を浴び、６点を先取された。３連打で招いた２死一、三塁のピンチでランバートの投ゴロを捕球しようとしたが、グラブではじいて先制点を献上（記録は投手適時内野安打）。その後も岩田、太田と安打を許し、２死満塁から内山に満塁アーチを浴びた。６失点はプロ入り自己ワースト。最悪の序盤となってしまった。２回表終