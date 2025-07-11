女優・武田久美子が、自身のインスタグラムでポールダンスに初挑戦する姿を披露し、大きな注目を集めている。現在56歳。アメリカ・サンディエゴ在住の彼女が挑んだのは、ショート丈のタンクトップに膝丈パンツという黒のフィットコーデ。引き締まったボディラインが際立ち、ポールを使った回転や大開脚、腰を落とすポーズなど、まさに“艶やかさと力強さ”を同時に感じさせる動きだった。 これが人