全国のスーパーなどで販売されたコメの平均価格が5キロあたり3534円と7週連続で値下がりしました。全国のスーパーやドラッグストアなどで今月6日までの1週間に販売されたコメの平均価格は、前の週より157円下がって3534円となりました。7週連続の値下がりです。「随意契約」による2000円前後の備蓄米の流通拡大が要因とみられます。また地域別では、前の週に平均価格が4000円台だった「北陸」「東海」も含め、全ての地域において30