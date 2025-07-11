Amazonプライムデーにて、各社のハイエンドイヤフォンがセール価格で販売されている。JBL「TOUR PRO 3」が通常42,000円のところ23％ OFFの33,000円、ボーズ「QuietComfort Ultra Earbuds LE」が通常39,800円のところ36％ OFFの25,200円、「Ultra Open Earbuds LE」が通常39,600円のところ36％ OFFの25,200円、ゼンハイザー「MOMENTUM True Wireless 4」が通常49,940円のところ40％ OFFの29,735円で販売さ