元NMB48でシンガー・ソングライターの山本彩（31）が11日、自身のXを更新。ファンが思わず驚いた。山本は笑顔のショットを投稿し「ノーバンでした！！！！」とつづったもの。実はこの日、山本は甲子園で行われる阪神―ヤクルトのファーストピッチセレモニーに登場。ユニホームを羽織ったパンツ姿で、見事なノーバウンド投球を披露したもの。だが、「ノーバン」が「ノーパン」と勘違いしたファンから「あ、ビックリした」「