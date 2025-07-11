楽天グループ（楽天）は、グループ最大級の体験イベント「Rakuten AI Optimism」を7月30日から8月1日まで「パシフィコ横浜 展示ホール A・B・C・D」（神奈川県横浜市西区）で開催する。事前申込制で、入場は無料。●展示エリア「エキシビジョン」のコンテンツを公開中今年で6回目の開催となる「Rakuten Optimism」は、「Empowering the Future」をコンセプトに、AIに焦点を当てたビジネスイベントに刷新。展示エリアとなる「エ