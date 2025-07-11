伊東市は、この夏、伊豆最多となる14回の花火大会を令和7年7月26日から8月30日の間に開催します。 伊東温泉海の花火大会 伊東市は、この夏、伊豆最多となる14回の花火大会を令和7年7月26日から8月30日の間に開催。2025年は、最大3夜連続開催となります。8月10日には1時間に約10,000発の花火を海上5か所から同時に打ち上げる「按針祭海の花火大会」も開催します。 夢花火夏季期間中は、「按針祭海の花火大会」