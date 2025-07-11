第107回全国高等学校野球選手権山形大会 【写真を見る】目指せ甲子園！夏の高校野球県大会1回戦結果トーナメント表掲載（山形） 11日1回戦 山形明正0-11酒田光陵（5回コールド） 長井工業・左沢1-11山形工業（5回コールド） 鶴岡中央0-6惺山 東桜学館13-10長井 九里学園8-0高畠（7回コールド） 山形東7-4新庄北（延長11回） 米沢中央12-0寒河江工業（5回コールド） ■トーナ