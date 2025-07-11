【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■「飛びます」（勢喜遊） King Gnuのドラマー・勢喜遊と、新しい学校のリーダーズへのリミックスでも注目を集めるプロデューサー・Yohji Igarashiによるユニット“勢喜遊 & Yohji Igarashi”が、楽曲「Say Less」を7月18日0時に配信リリースすることが決定した。 『FUJI ROCK FESTIVAL’25』の3日目に出演が決定し大きな話題を呼ぶなか、ユニ