ホテル「セトレ マリーナびわ湖」では、2025年7月19日(土)〜8月31日(日)の期間限定で、サマーイベント『BEER HALL 2025 Biwako Sunset 〜肉とビールの宴〜』を開催します。 セトレ マリーナびわ湖『BEER HALL 2025 Biwako Sunset 〜肉とビールの宴〜』  期間：2025年7月19日(土)〜8月31日(日)時間：17:00〜21:00(最終入店 19:30)／2時間制場所：セトレマリーナびわ湖 バンケットルーム(室内)予約：要予約(当日15:00