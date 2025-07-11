柏崎刈羽原発で、東京電力と柏崎市消防本部が地震により発生した火災への対応を訓練しました。 訓練は、震度6強の地震により7号機のタービンと発電機の間で火災が発生した想定で、まず原発職員らによる自衛消防隊と柏崎市消防本部の隊員が合同で指揮本部を設置。続いて、防火水槽から建屋内に水を送るためのホースを接続しました。建屋の内部では、自衛消防隊が消火栓からホースを伸ばし柏崎市の隊員とともに