７月２０日に迫る参議院選挙。ＳＴＶでは今回、ＪＲ北海道が単独で維持困難な線区・通称「黄線区」を維持すべきかどうかを１２人の候補者に聞きました。線区の廃止が進む中、地域交通の行く末を候補者はどのように考えているのでしょうか。空知管内の深川市と沼田町を結ぶ、１４．４キロの留萌線。２０２６年３月いっぱいで廃止が決まっています。（神奈川からの観光客）「結局人口が減っているから、今後もますます減るのかなと思