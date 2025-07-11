11日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年9月限は前日比190円安の3万9320円と大幅安で推移。日経平均株価の現物終値3万9569.68円に対しては249.68円安。出来高は1600枚となっている。 TOPIX先物期近は2812ポイントと前日比10.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は11.24ポイント安で推移。 ○主要先物価格・19時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物